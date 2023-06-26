Более 1,5 тыс. человек обучат для работы на МЦД-3 и МЦД-4

Свыше 1,5 тыс. человек пройдут обучение для работы на Ленинградско-Казанском МЦД-3 и Калужско-Нижегородском (Киевско-Горьковском) МЦД-4. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам чиновника, первую очередь обучаются специалисты локомотивных бригад для работы с новым подвижным составом, а также с более интенсивным движением на будущих направлениях. В настоящее время обучение завершили уже свыше 300 локомотивных бригад.

Помимо этого, специалисты обучают кассиров, кассиров-контролеров, а также контролеров-ревизоров. Подготовлено уже более 600 человек.

Все сотрудники также проходят обучение по клиентскому сервису, а также повышают квалификацию. Все сотрудники знакомы с новой системой оплаты проезда: пассажиры смогут ездить по тарифам карты «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Новые диаметры свяжут между собой больше 40 столичных районов. У миллионов горожан улучшится транспортная доступность и появятся новые комфортные маршруты.

22 июня в минтрансе Подмосковья рассказали, что в регионе 114 железнодорожных переездов отремонтировали с начала ремонтного сезона. Как отмечает РИАМО, 82 переезда отремонтировали в рамках программы ремонта 2023 года, еще 32 переезда привели в порядок по просьбам жителей.

20 июня телеканал «360» сообщал, что после запуска МЦД-3 жители Химок смогут добраться до Москвы за четыре минуты. Благодаря МЦД-3 пассажиропоток возрастет до 100 тысяч человек в сутки. Интервалы движения поездов сократятся до пяти минут.

В тот же день обкатку поездов «Иволга 3.0» провели железнодорожники на Горьковском направлении будущего МЦД-4. По ходу движения сотрудники собирают и анализируют данные работы систем автоматики и телемеханики, а также энергоснабжения.

19 июня Собянин сообщил, что западный радиус МЦД-4 почти готов. На станции Солнечная Калужского направления строительные работы почти завершены, пишет «Москва 24».