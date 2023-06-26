Синоптики пообещали москвичам до +27 градусов 26 июня

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 27 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 26 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.



В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, ночью похолодает до +10.

Днем прогнозируется восточный ветер со скоростью 6–12 м/c, ночью — восточный и юго-восточный ветер, его скорость составит 6–12 м/c.

Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

Ранее, 23 июня, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в столице. При этом, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня, указал он.

Также в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в столице выпало порядка четверти осадков от нормы июня. Как сообщил метеоролог, за сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 17,4 мм осадков, что составляет примерно 23% от месячной нормы июня.