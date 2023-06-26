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Потушено возгорание в Королеве, в результате которого погибли житель дома и пожарный

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Пожар в многоквартирном доме в городе Королеве Московской области полностью ликвидирован. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в региональном главке МЧС России.

Работы по тушению возгорания завершились в 23:41.

Кроме того, были подтверждены данные о гибели двух человек. В результате пожара погибли житель квартиры, в которой началось возгорание, и пожарный.

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О пожаре в Королеве стало известно в воскресенье, 25 июня. Предварительно, очаг возгорания располагался на 13-м этаже.

На следующий день в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области назвали гибель пожарного в Королеве героической.

В распоряжении «Известий» появились кадры из Королева, на которых запечатлен момент падения человека с балкона после того, как он попал в огненную ловушку.

Очевидцы пожара в Королеве рассказали корреспонденту «Известий» подробности происшествия. По словам местного жителя, у хозяина квартиры произошла семейная ссора, в результате которой он поджег помещение.

По факту смерти людей во время пожара было возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует региональная прокуратура. Правоохранители рассматривают версию о поджоге. Для выяснения точной причины будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

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