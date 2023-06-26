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Онколог перечислила редкие и опасные виды рака

Онколог Вахабова: рак мягких тканей и сетчатки являются самыми редкими видами болезни
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Врач-онколог, к.м.н. Юлия Вахабова перечислила самые редкие и опасные виды рака.

В беседе с «Газетой.Ru» в воскресенье, 25 июня, специалист отметила, что саркома мягких тканей является одним из самых редких подвидов заболевания. Представляет она собой группу опухолей, которые могут образоваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей.

Вахабова объяснила, что опухоли в мягких тканях встречаются нечасто — 1% от всех известных онкопатологий.

«Точные причины их развития неизвестны. Ученые сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации. Также предрасполагающими факторами являются такие заболевания, как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера», — приводит слова специалиста телеканал «360».

По словам Вахабовой, чаще опухоли встречаются в нижних и верхних конечностях, обнаруживают их пациенты самостоятельно.

Еще одним редким видом онкологии врач назвала ретинобластому — опухоль сетчатки глаза. Большинство пациентов с таким диагнозом — это дети в возрасте до пяти лет. Опасна она тем, что может проникать в склеру и глазницу, а метастазировать в кости, ЦНС, печень, а также в другие органы, отмечает Life.ru. Кроме того, это заболевание обусловлено генетически. Между тем, уточнила врач, развиваться она может, если оба родителя передадут ребенку мутировавший ген RB1, что встречается крайне редко.

Вахабова добавила, что современная медицина способна успешно бороться с этим недугом, позволяет избавиться от него и сохранить ребенку зрение, пишет «Федеральное агентство новостей». При отсутствии лечения она может привести к летальному исходу в течение пары лет.

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15 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о развитии программ обучения врачей-онкологов. По ее словам, столичная онкологическая служба обеспечена ресурсами на 100%, пишет НСН.

Ранее врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал RT о способе снижения риска возникновения раковых заболеваний. По его словам, отказ от курения, пережаренной и жирной пищи, фастфуда и малоподвижного образа жизни способствует снижению риска возникновения раковых заболеваний. Кроме того, специалист призвал защищаться от солнца, не загорать под палящими лучами, использовать солнцезащитные кремы, отмечает телеканал «Звезда». Также он призвал регулярно проходить профилактическое обследование.

23 июня д.м.н., врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что людям после 45–50 лет следует отказаться от загара, а некоторым людям категорически запрещено длительное пребывание на солнце. По ее словам, запрещено загорать людям с хроническими заболеваниями, такими как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит — аллергическая реакция на солнце и различные фотодерматозы

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