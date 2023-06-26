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Очевидцы пожара в Королеве поделились подробностями происшествия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров в понедельник, 26 июня, поговорил с очевидцами пожара в Королеве и показал возвращение жителей в квартиры.

По его словам, на асфальте у дома лежит множество осколков стекла и выгоревших элементов балкона. Хайдаров отметил, что стекла вылетали от сильного жара.

«Было несколько хлопков, это пошел уже стеклопакет. Сначала было видно то, что огонь шел из кухни, форточки. Потом буквально там появился человек в дыму, может быть, хозяин квартиры. Но потом сразу и пожарные приехали. И, видно, уже огонь перешел на балкон. Потом всё полопалось, горящий шифер, пластик. И потом начали падать люди», — рассказал местный житель Камиль.

Другой свидетель происшествия Мустафа Мустафаев сообщил, что, по словам соседей, у хозяина квартиры произошла семейная ссора, в результате которой он устроил пожар. Очевидец отметил, что раньше жители этой квартиры не ругались, никто не замечал ссор.

Корреспондент добавил, что пожар происходил очень высоко, что осложняло работу спасателей. В частности, приходилось тянуть рукава прямо по этажам подъезда.

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О пожаре в Королеве стало известно в воскресенье, 25 июня. Предварительно, очаг возгорания располагался на 13-м этаже. Работы по тушению огня завершились в 23:41. Тогда же в МЧС подтвердили информацию о двух погибших — местном жителе и участнике команды пожарных.

На следующий день в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области назвали гибель пожарного в Королеве героической.

В распоряжении «Известий» появились кадры из Королева, на которых запечатлен момент падения человека с балкона после того, как он попал в огненную ловушку.

По факту смерти людей во время пожара было возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует региональная прокуратура. Правоохранители рассматривают версию о поджоге. Для выяснения точной причины будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

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