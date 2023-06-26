Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одессе и Одесской области на Украине прогремели взрывы. Об этом 26 июня сообщили украинские издания «Зеркало недели» и «ТСН Новости».

«Предварительно, работает ПВО (противовоздушная оборона. — Ред.). В Одесской области раздаются взрывы», — передает «ТСН Новости».

В Киеве также есть сообщения о работе ПВО, жителей просят оставаться в укрытиях, отмечает издание.

Минобороны России не комментировало информацию.

Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще пяти областях Украины — в Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской.

Ранее в этот же день сообщалось, что взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях.

24 июня украинское издание «Общественное» сообщило, что взрывы прогремели в Одессе. Также в Одесской области, как и на большей части территории Украины, была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что сработали системы противовоздушной обороны.

Служащие ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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