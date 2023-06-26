Депутаты Госдумы попросили ЦБ повысить безопасность ячеек для денег

Ответственность банков за хранение денег в ячейках необходимо ужесточить. Об этом говорится в письме депутатов Госдумы от «Единой России» главе ЦБ, которые сообщают «об участившихся случаях воровства» из ячеек. Как отмечают опрошенные «Известиями» юристы, сейчас банки могут не нести никакой ответственности за пропажу ценностей. Депутаты предлагают установить критерии для финансовых организаций по оказанию услуг хранения.

В письме за подписью депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в Центробанк говорится, что в России участились случаи хищения денег и иных материальных ценностей у физлиц и юрлиц, которые хранятся в банковских ячейках.

Депутаты попросили ЦБ регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к банковским ячейкам. Это позволит исключить возможность подобных хищений. Также они предлагают упростить гражданам защиту своих нарушенных прав в суде и ужесточить ответственность кредитных организаций за подобные кражи.

Если возникают риски пропажи денег из банковских ячеек, это повод, чтобы по крайней мере внимательно изучить ситуацию, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Если такие факты есть, надо смотреть и принимать решения, чтобы они не повторялись», — подчеркнул он.

Сейчас существует ГОСТ Р 50862-96, который устанавливает требования к сейфам и хранилищам ценностей, классификацию и методы испытаний, а также распространяется на вновь разрабатываемые, модернизируемые и импортируемые сейфы и хранилища ценностей, напомнил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Банковское оборудование должно быть сертифицировано, это проверят специалисты МВД и ЦБ при открытии кредитной организации.

В качестве законодательных изменений необходимо закрепить обязанность кредитных организаций вести видеосъемку в помещениях, где находятся ячейки, а для работы с содержимым предоставлять клиентам отдельные помещения, в которых соблюдается конфиденциальность и не ведется видеофиксация. В настоящее время многие банки с целью повышения лояльности клиентов уже самостоятельно ввели такую систему обслуживания, добавил Учитель.

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В стеклянном банке: депутаты просят повысить безопасность ячеек для денег