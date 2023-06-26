Ракетчики ЗВО с помощью «Искандеров» обеспечили продвижение мотострелков

Расчеты оперативно-тактического ракетного (ОТРК) комплекса «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) вносят серьезный вклад в достижение целей спецоперации. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

Ракетные дивизионы несут круглосуточное боевое дежурство: задача может поступить в любой момент. После этого служащие выводят «Искандер» из укрытия на стартовую позицию, чтобы произвести пуск баллистического или крылатого снаряда.

В рабочее положение установка приводится за считанные минуты. Ракета стартует вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. Сама пусковая установка тщательно замаскирована с использованием визуального камуфляжа и химических средств, нейтрализующих радиоволны.

Сразу после залпа расчет отходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь. ОТРК перемещают с помощью многотонного тягача, который способен проехать по любому бездорожью — это сохраняет жизни ракетчиков и само орудие, когда необходимо быстро покинуть позицию.

«Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может ликвидировать практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. Благодаря этому, ВС РФ успешно оттесняют неприятеля с занимаемых территорий.

«Пришла задача. Расчет прибыл незамедлительно в машину. В короткое время вышли в готовность и нанесли ракетный удар по скоплению сил противника. Тем самым, помогли мотострелковым подразделениям продвинуться вперед», — рассказал начальник расчета самоходной пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным «Дон».

За этот успешный пуск военнослужащий был награжден медалью «Жукова».

Накануне оборонное ведомство показало кадры уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. В результате удара из высокоточного оружия позиции боевиков и боеприпасы были полностью ликвидированы.

Также в воскресенье начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении силами артиллерии РФ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское были сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери составили более взвода живой силы противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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