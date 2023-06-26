Реклама
Прямой эфир
Экономика
Представитель РФ в МВФ заявил о необратимости фрагментации мировой экономики
Общество
Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +27 градусов 26 июня
Происшествия
Начальник почтового отделения на Камчатке украла около 4 млн рублей
Экономика
Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн
Мир
В Ирландии депутат обвинил Зеленского в продаже государственных земель
Спорт
Российская теннисистка Аванесян поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
Мир
КГБ Белоруссии заявил о готовности нейтрализовать угрозу вторжения
Мир
В Европарламенте рассказали о поставках нефти из РФ в ЕС в условиях санкций
Армия
Рогов назвал обстановку на запорожском направлении напряженной
Мир
В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия
Интернет и технологии
Россияне смогут получать разряды и звания по компьютерному спорту
Спорт
Женская сборная Бельгии впервые выиграла чемпионат Европы по баскетболу
Сюжет:

Ракетчики ЗВО с помощью «Искандеров» обеспечили продвижение мотострелков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты оперативно-тактического ракетного (ОТРК) комплекса «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) вносят серьезный вклад в достижение целей спецоперации. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

Ракетные дивизионы несут круглосуточное боевое дежурство: задача может поступить в любой момент. После этого служащие выводят «Искандер» из укрытия на стартовую позицию, чтобы произвести пуск баллистического или крылатого снаряда.

В рабочее положение установка приводится за считанные минуты. Ракета стартует вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. Сама пусковая установка тщательно замаскирована с использованием визуального камуфляжа и химических средств, нейтрализующих радиоволны.

Сразу после залпа расчет отходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь. ОТРК перемещают с помощью многотонного тягача, который способен проехать по любому бездорожью — это сохраняет жизни ракетчиков и само орудие, когда необходимо быстро покинуть позицию.

«Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может ликвидировать практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. Благодаря этому, ВС РФ успешно оттесняют неприятеля с занимаемых территорий.

«Пришла задача. Расчет прибыл незамедлительно в машину. В короткое время вышли в готовность и нанесли ракетный удар по скоплению сил противника. Тем самым, помогли мотострелковым подразделениям продвинуться вперед», — рассказал начальник расчета самоходной пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным «Дон».

За этот успешный пуск военнослужащий был награжден медалью «Жукова».

Вышли на встречку: на краснолиманском направлении идут взаимные атаки
В случае успеха наша армия может приблизиться к Славянску и Краматорску, считают эксперты

Накануне оборонное ведомство показало кадры уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. В результате удара из высокоточного оружия позиции боевиков и боеприпасы были полностью ликвидированы.

Также в воскресенье начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении силами артиллерии РФ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское были сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери составили более взвода живой силы противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023