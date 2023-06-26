Юрист предупредила о штрафах за мусор и шашлыки на даче

Юрист Елена Солдатова рассказала, какие штрафы можно получить за мусор и жарку шашлыков на даче.

В беседе с «Газетой.Ru» в воскресенье, 25 июня, специалист отметила, что владельца земельного участка могут оштрафовать за жарку шашлыков и сожжение сухой травы. По ее словам, жарить мясо на мангале можно только в 5 м от любых построек. На расстоянии 2 м от мангала не должно быть горючих материалов или сухостоя.

Сжигать сухой мусор без бочки можно только на расстоянии не менее 15 м от построек, а в бочке — не менее 7,5 м, пишет Life.ru. Резину и лакокрасочные изделия сжигать запрещено. В противном случае нарушения приведут к штрафу от 2 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, отметила юрист, к штрафу может привести и уличный туалет, не оборудованный по всем правилам. Она напомнила, что он должен располагаться в 12 м от любых хозпостроек и в 8 м до колодца. Также должна быть герметичная емкость для сбора отходов. Сумма штрафа за нарушения составит от 2 до 7 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru. Мойка или ремонт автомобиля на даче обойдется в 3–5 тыс. рублей, а если допущено загрязнение почвы, то в 10 тыс. рублей. Если на участке растет сухостой, борщевик, то штраф составит 5 тыс. рублей. Создание свалки на своей земле приведет к штрафу в 20–50 тыс. рублей.

Ранее специалист Максим Соколов в беседе с RT рассказал, что для мытья автомобиля нельзя выбирать площадки вблизи водоемов и лесов.

23 июня «Известия» перечислили лучшие места Москвы и Санкт-Петербурга, где можно пожарить мясо на мангале и хорошо провести время с компанией. Так, в Москве в этом году более 50 площадок организовали в районе Тушино на северо-западе столицы. Они работают на территории природно-исторического парка «Тушинский», в Алешкинском лесу, на территории Митинского, Химкинского и Куркинского лесопарков.

17 июня юрист Сергей Коломийцев предупредил, что запущенное состояние участка, сорняки и мусор являются основанием для штрафа в отношении владельца. Штраф за обилие сорняков может варьироваться от 20 до 50 тыс. рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

9 июня спасатели «Мособлпожспаса» напомнили дачникам правила пожарной безопасности. Так, открытый огонь можно разводить, если до любой постройки не менее 15 м, а сжигать мусор открытым способом можно в яме или котловане глубиной не менее 30 см, при этом диаметр углубления должен быть менее метра. Мангал же или шашлычницу можно ставить уже в 5 м от дома, отмечает РИАМО.

Также в июне диетолог Ольга Сазонова рассказала, что шашлык будет полезным, если мясо мариновать самостоятельно. При этом разделочная посуда для шашлыка должна быть чистой и не использоваться для приготовления других блюд, пишет Pravda.Ru. К жарке мяса следует приступать, когда угли тщательно прогорят.

Врач-диетолог, д.м.н. Марият Мухина рассказала, что употребление жирного шашлыка, баранины и сала может испортить настроение. По ее словам, холодная вода также способна расстроить человека, так как клетки испытывают стресс при ее попадании в организм, сообщает телеканал «360».