Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн
Мир
В Ирландии депутат обвинил Зеленского в продаже государственных земель
Спорт
Российская теннисистка Аванесян поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
Мир
КГБ Белоруссии заявил о готовности нейтрализовать угрозу вторжения
Мир
В Европарламенте рассказали о поставках нефти из РФ в ЕС в условиях санкций
Армия
Рогов назвал обстановку на запорожском направлении напряженной
Мир
В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия
Интернет и технологии
Россияне смогут получать разряды и звания по компьютерному спорту
Спорт
Женская сборная Бельгии впервые выиграла чемпионат Европы по баскетболу
Мир
В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Мир
Береговая охрана США начала расследование трагедии с батискафом
Общество
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию
Мир
Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона контрнаступление ВСУ

В Приморье нашли тело третьего утонувшего ребенка

МЧС Приморья: найдено тело третьего утонувшего ребенка
0
Фото: t.me/prim_police
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморского края нашли тело третьего ребенка. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в МЧС по региону.

«Найдено тело третьего утонувшего ребенка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Растущие пропажи: можно ли остановить исчезновения детей
Чаще всего ищут сбежавших из дома и потерявшихся в людных местах или на природе

Как установили следователи, один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, ребенок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.

Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка пропали без вести на реке Арсеньевке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В этот же день было найдено тело одного из пропавших детей. Его обнаружили на дне реки около места, где они купались. Позднее в прокуратуре сообщили, что сотрудники нашли тело второго из троих пропавших детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023