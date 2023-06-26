В Приморье нашли тело третьего утонувшего ребенка

На реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморского края нашли тело третьего ребенка. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в МЧС по региону.

«Найдено тело третьего утонувшего ребенка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как установили следователи, один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, ребенок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.

Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка пропали без вести на реке Арсеньевке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В этот же день было найдено тело одного из пропавших детей. Его обнаружили на дне реки около места, где они купались. Позднее в прокуратуре сообщили, что сотрудники нашли тело второго из троих пропавших детей.