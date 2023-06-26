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Начальник почтового отделения на Камчатке украла около 4 млн рублей

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Фото: СУ СК России по Камчатскому краю
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Начальница почтового отделения в Пенжинском районе на севере Камчатского края за несколько лет украла из кассы почти 4 млн рублей. Об этом 26 июня сообщило следственное управление СК РФ по региону.

«(Женщина. — Ред.), используя свое служебное положение, в период с октября 2021 года по апрель 2023 года присваивала из кассы денежные средства», — говорится в сообщении.

Также с целью скрыть следы своего преступления сотрудница фальсифицировала документы отчетности.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По данным ведомства, один раз сотрудницу уже ловили на воровстве и обязали возместить украденную сумму из своей зарплаты. Однако это ее не остановило и она продолжила свою преступную деятельность, украв в общей сложности более 3,7 млн рублей.

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Ранее, 23 июня, сообщалось, что жительница Пскова предстанет перед судом за кражу 23 банок кофе и 25 упаковок сыра из магазинов.

18 июня также сообщалось, что мошенники украли около 2 млн рублей у музейного смотрителя Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Пострадавшая рассказала, что ей позвонили, представившись сотрудником Центробанка, и сообщили о якобы мошеннических схемах на банковском счете.

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