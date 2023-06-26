Российская теннисистка Аванесян поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Элина Аванесян поднялась на 17 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом в воскресенье, 25 июня, свидетельствует обновленная версия рейтинга, опубликованная на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Аванесян дошла до четвертьфинала турнира в Берлине, однако проиграла хорватской теннисистке Донне Векич.

Первое место в таблице рейтинга всё также принадлежит польской теннисистке Иге Свёнтек, на втором месте расположилась белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Российские спортсменки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова находятся на 11-м и 12-м местах в таблице.

Ранее теннисистка из Чехии Петра Квитова обыграла хорватку Донну Векич в финале турнира. Продолжительность матча составила 1 час и 43 минуты.

В полуфинале Квитова прошла представительницу России Екатерину Александрову. Матч состоялся 24 июня. Он длился 1 час 21 минуту и завершился со счетом 3:6, 4:6. Александрова совершила две двойные ошибки.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500, матчи идут на травяном покрытии. Соревнования проходят с 19 по 25 июня. Общий призовой фонд — более €780 тыс.