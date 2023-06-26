В МЧС назвали гибель пожарного в Королеве героической

Погибший при пожаре в Королеве огнеборец ушел из жизни героем. Об этом в ночь на 26 июня заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Согласно имеющейся информации, речь идет о сотруднике 80-й пожарно-спасательной части.

О пожаре в Королеве стало известно в воскресенье, 25 июня. Предварительно, очаг возгорания располагался на 13-м этаже. Работы по тушению огня завершились в 23:41. Тогда же в МЧС подтвердили информацию о двух погибших — местном жителе и участнике команды пожарных.

В распоряжении «Известий» появились кадры из Королева, на которых запечатлен момент гибели человека, попавшего в огненную ловушку.

По факту смерти людей во время пожара было возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует региональная прокуратура. Правоохранители рассматривают версию о поджоге. Для выяснения точной причины будет проведена пожарно-техническая экспертиза.