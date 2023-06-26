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Четыре человека отравились химикатами в пансионате для пожилых в Якутске

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Фото: СУ СК РФ по Якутии
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Четыре пенсионерки отравились химической жидкостью в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске, одна из них умерла. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в управлении СК по Якутии.

«Проводится процессуальная проверка по факту отравления людей в частном пансионате «Забота». <…> По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты», — указано в заявлении ведомства.

В СК рассказали, что в воскресенье из пансионата доставили в больницу с отравлением четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет. 85-летняя женщина скончалась, остальным оказывают медицинскую помощь.

В республиканской прокуратуре сообщили о проведении проверки по факту происшествия. Кроме того, будет дана оценка организации питания и соблюдению требований санитарно-эпидемиологических норм.

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