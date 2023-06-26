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В Европарламенте усомнились в возможности отправки войск НАТО на Украину

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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НАТО не станет направлять своих военных на Украину, так же как и вряд ли возможно создание так называемой коалиции желающих, которая решится отправить свои войска в зону конфликта, сказал в интервью «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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«Риска отправки НАТО своих военных (на Украину. — Ред.) нет никакого: войска и армии НАТО слабы и не имеют достаточного количества техники, особенно после того, как много ее было отправлено на Украину. Коалиция желающих, при которой несколько стран НАТО объединяются для помощи Украине, тоже вряд ли возможна», — подчеркнул Синчич.

Вместе с тем он обратил внимание, что есть и более серьезный риск — вмешательство Польши. По мнению евродепутата, если Варшава и пойдет на этот шаг, то «не для борьбы с российскими силами, а для захвата западных областей Украины».

Синчич выразил уверенность, что никакая западная техника, поставленная ВСУ, включая возможную отправку истребителей F-16, не представляет угрозы российским силам. Евродепутат выразил уверенность, что Брюсселю придется пересмотреть свою политику, «когда контрнаступление провалится».

С начала июня ВСУ предпринимают попытки наступательных действий, заявляют в Министерстве обороны РФ. Все эти попытки отражаются силами регулярных войск ВС РФ.

В феврале 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что опасается, что какая-то из европейских стран может отправить на Украину свои войска. Никто из стран — членов НАТО позже такие стремления не проявил, однако Запад продолжает активно вооружать Украину. В настоящий момент обсуждается поставку ВСУ американских истребителей F-16. В России неоднократно заявляли, что подобные поставки не изменят хода боевых действий в зоне конфликта.

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