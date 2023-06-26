В Ирландии депутат обвинил Зеленского в продаже государственных земель

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес предъявил обвинения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в продаже государственных земель. Об этом он написал в Twitter.

«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал он.

Уоллес отметил, что компаниям, размещенным в странах Запада, теперь принадлежат более 3 млн га сельскохозяйственных земель.

Ранее, 19 июня, в Германии раскритиковали оплаченный из налогов немцев визит Зеленского в Берлин, который обошелся немецким налогоплательщикам в €500 тыс.

18 мая Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева по делу о взятке размером примерно $2,7 млн. По информации украинских СМИ, он стал самым высокопоставленным чиновником в стране, которого поймали на получении неправомерной выгоды.

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупцией, прошли и в январе этого года. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.