Российские разработчики научили робота-хирурга передавать ощущения

Разработчики компании «Нейроспутник» создали технологию передачи тактильных ощущений для роботов-хирургов, предназначенных для проведения удаленных операций. Изобретение позволяет оперирующими врачу, находясь в любой точке мира, чувствовать сопротивление и вибрации, которые возникают во время контакта медицинского катетера с тканями больного, как если бы медик держал инструмент в собственной руке.

Для измерения сопротивления на конце медицинского инструмента установлены специальные датчики, информация с которых поступают на контроллеры, находящиеся в руках врача. Устройство для тактильной обратной связи разрабатывают специально для системы «Левша», включающего себя набор оборудования и программного обеспечения для операций на сосудах сердца и мозга.

«Левша» точно имитирует тактильную обратную связь, чтобы обеспечить кинестетическое ощущение, когда в сосуде головного мозга возникает механическое сопротивление или катетер упирается в стенку. Более того, хирург получает информацию о силе и направлении механического сопротивления визуально — в виде диодной шкалы и на экране в виде дополненной реальности», — сказала генеральный директор «Нейроспутника», доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Александра Бернадотт.

Телемедицинский робот «Левша» разработан, чтобы проводить эндовоскулярные операции удаленно. При таких хирургических вмешательствах доступ к органам осуществляется не через разрезы, а через небольшое отверстие в области паха. Туда вводят катетер, который через сосуд проникает в мозг или сердце и проводит лечение. Это заметно снижает травматичность операции и, как следствие, время восстановления после нее.

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Рукой стать: робота-хирурга научили передавать ощущения