В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белогородке Киевской области. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в Telegram-канале УПЦ.

«25 июня в Белогородке сторонники ПЦУ под прикрытием полиции и теробороны захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской православной церкви», — написали представители УПЦ.

Ранее в этот же день сообщалось, что сторонники ПЦУ пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической УПЦ. Прихожане призвали правоохранителей принять меры в отношении нарушителей.

23 июня УПЦ сообщила, что раскольники пытаются захватить Воскресенский храм в городе Красилове в Хмельницкой области.

Кроме того, 20 июня сторонники ПЦУ захватили храм в селе Уладовка. Верующие написали заявление в правоохранительные органы о рейдерском захвате храма.

Отдел внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ 6 июня сообщил, что раскольники из ПЦУ захватили Петропавловский храм канонической церкви, взломав двери.

30 мая был захвачен еще один храм УПЦ в селе Черняхов Киевской области. Туда пришли 10 человек, срезали замки и вошли в храм.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Несмотря на это, представители УПЦ продолжают занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны минкульта, полиции и активистов.