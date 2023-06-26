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Рогов назвал обстановку на запорожском направлении напряженной

Рогов назвал напряженной, но контролируемой обстановку на запорожском направлении
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Обстановка на запорожском направлении сейчас остается напряженной, но контролируемой. Соответствующее заявление в воскресенье, 25 июня, сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Несмотря на события, происходившие в тылу, русские воины продолжали и продолжают самоотверженно держать оборону на передовой запорожского фронта. Обстановка напряженная, но контролируемая», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на васильевском направлении были уничтожены САУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», пикап и броневик, на Времевском выступе были ликвидированы танки Вооруженных сил Украины (ВСУ), бронемашины и живая сила.

Помимо этого, в районе Новоданиловки российская армия уничтожила пикап, в районе Малой Токмачки — минометный расчет, в районе Белогорья и в районе Новосёловки — гаубицы «Мста-Б» и М777, соответственно.

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Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 на запорожском направлении.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Запорожской области был поражен склад 65-й механизированной бригады противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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