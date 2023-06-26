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Женская сборная Бельгии впервые выиграла чемпионат Европы по баскетболу

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Женская сборная Бельгии по баскетболу впервые выиграла чемпионат Европы, обыграв команду Испании. Матч состоялся в воскресенье, 25 июня, в Любляне.

Встреча завершилась со счетом 64:58 в пользу бельгийской команды. В тот же день в игре за третье место команда Франции со счетом 82:68 победила сборную Венгрии.

Бельгийская сборная впервые в истории стала чемпионом Европы, команда Испании до этого выигрывала турнир четырежды.

В этом году чемпионат состоялся в Любляне и Тель-Авиве.

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Ранее, 18 сентября, сборная Испании выиграла чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Испанцы победили команду Франции со счетом 88:76. Встреча прошла в Берлине.

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