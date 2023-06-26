Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 июня, провел телефонные переговоры с главой Белого Дома Джо Байденом, затронув тему военной помощи Киеву.

«Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также президенты обговорили варианты реализации так называемой украинской «формулы мира». Украинский лидер назвал разговор позитивным и вдохновляющим.

Отмечается, что разговор двух лидеров состоялся в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе, на котором, как ожидается, будет принята многолетняя программа помощи Украине. Это позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Киеву поступает военная техника.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.