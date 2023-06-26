Штраф организаторам Уимблдона за недопуск теннисистов РФ снизили до $500 тыс.

Штраф организаторам Уимблдонского турнира за недопуск в 2022 году к соревнованию теннисистов из России и Белоруссии сократили до $500 тыс. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил телеканал BBC.



Отмечается, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) вернет Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) половину средств после завершения турнира. Кроме того, LTA больше не грозит лишение членства, организации вернули полноценное право голоса.

Ранее, 3 июля 2022 года, женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала LTA на $750 тыс. и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на $250 тыс. (AELTC) за отказ допускать российских и белорусских спортсменок до турниров.



20 апреля 2022 года организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире. В ответ WTA и ATP лишила его рейтинговых очков.