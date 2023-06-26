Очевидец рассказал о разлетевшихся осколках от взрыва машины в Москве

После сильного взрыва автомобиля на Фестивальной улице в Москве мелкие осколки разлетелись по всему двору. Об этом «Известиям» в воскресенье, 25 июня, рассказал очевидец произошедшего.

По словам молодого человека, владельца в машине на момент взрыва не было, после взрыва жители собрались во дворе, все были взволнованы. Также, сославшись на врачей скорой помощи, он сообщил, что пострадавших не было.

«Я видел только один (газовый баллон. — Ред.). Говорят, что с той стороны (указывая на противоположную сторону. — Ред.), то ли через дом перелетел, то ли из дыры. Он просто отрикошетил от бордюра, улетел метров на пятьдесят, может. Некоторые говорят, что на сто метров осколки отлетели», — сказал очевидец Павел Антонович.

Он отметил, что не знаком с водителем и не видел его, а соседи утверждают, что водитель живет в их дворе.

О взрыве автомобиля на Фестивальной улице на севере Москвы сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что в результате происшествия машину перевернуло на крышу.

«Известия» показывали кадры с места происшествия.

Как сообщила главного управления МЧС по городу, что причиной взрыва автомобиля, предварительно, стала разгерметизация газового баллона. В настоящее время на месте работают службы города. По данным МЧС, пострадавших нет.