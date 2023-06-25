Карниз здания Союза строителей России обрушился в центре Москвы

В центре Москвы 25 июня обрушился карниз одного из здания на улице Коровий вал.

По данным «Известий» инцидент произошел в районе местоположения офиса Союза строителей России.

О пострадавших не сообщалось. В настоящий момент уточняются обстоятельства случившегося.

Ранее, 23 июня, в столице бетонная плита упала с реконструируемого здания в Кривоколенном переулке на припаркованные внизу автомобили Mercedes и Toyota.

До этого, 21 июня, в одной из комнат московской квартиры при проведении капитального ремонта обрушился потолок. В результате пострадало только имущество — хозяйка квартиры успела забрала животных и убежать на этаж ниже.