Спасатели ликвидировали открытое горение в Королеве. Об этом 25 июня сообщили в МЧС.

Отмечается, что пожар удалось локализовать в 22:17 на площади 40 кв.м. Горение удалось ликвидировать в 22:45. Также в МЧС подтвердили информацию о двух погибших.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Московской области сообщило о пожаре в Королеве. Предварительно, очаг возгорания находился на 13-м этаже. На месте происшествия сейчас работают спецслужбы.

Позднее источник «Известий» сообщил о двух погибших. По предварительным данным, скончались житель вспыхнувшей многоэтажки и пожарный. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что есть пострадавшие. Также к настоящему моменту эвакуировано 10 человек.

В распоряжении «Известий» появились кадры с пожара в Королеве. На них запечатлен момент гибели человека, который попал в огненную ловушку.

Причиной возгорания в жилом доме в Королеве по предварительной версии мог стать поджог, сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, в связи с гибелью двух людей в результате пожара в Королеве возбуждено уголовное дело. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует региональная прокуратура. Правоохранители рассматривают версию о поджоге. Для выяснения точной причины будет проведена пожарно-техническая экспертиза.