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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Минобороны РФ 26 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе спецоперации младший сержант Илья Мазяргов выполнял задачи по подвозу боеприпасов батальонным тактическим группам ВС РФ. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений он неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта.

При выполнении очередной задачи Мазяргов, осуществляя подвоз боеприпасов на позиции гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, подвергся минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Автомобиль, которым управлял Мазяргов, получил осколочные повреждения и потерял ход. Военнослужащий, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии сумел восстановить работоспособность транспортного средства, после чего вывел его из зоны поражения вражеских минометов и обеспечил своевременную доставку боеприпасов на передовую. Благодаря своевременно доставленным Мазярговым боеприпасов гаубичная самоходно-артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику ВСУ на удалении от переднего края обороны, что существенно снизило атакующий потенциал боевиков и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону.

Также Минобороны выделило заслуги рядового Степана Ивченко. Минометный расчет под его командованием осуществлял огневую поддержку обороняющимся подразделениям российских мотострелков на одном из тактических направлений. В условиях артиллерийских контрударов противника Ивченко обеспечил непрерывное ведение огня по наступающим боевикам.

Благодаря умелому руководству Ивченко прицельным огнем миномета в ходе наступления ВСУ было подавлено более 30 огневых точек украинских боевиков. Мужественные и профессиональные действия рядового позволили не допустить прорыва обороны противником. Понеся существенные потери, боевики были вынуждены откатиться на исходные рубежи.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, артиллерийскому расчету, в составе которого действовал младший сержант Греков, поступила задача на уничтожение вражеской техники, выдвинувшейся в направлении позиций российских войск. Оперативно наведя орудие на цель, расчет приступил к поражению боевых бронированных машин врага. Боевики, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию Грекова.

Несмотря на угрозу жизни, находясь под огневым воздействием со стороны ВСУ, Греков продолжил выполнять задачу и вести огонь по противнику. Благодаря грамотным действиям расчета боевики потеряли три единицы бронетехники, а также большое количество личного состава, в результате чего были вынуждены отступить вглубь своей обороны. После того как попытка наступления противника была сорвана, Греков оперативно вывел орудие из зоны поражения вражеской артиллерии на новые огневые позиции и продолжил выполнять задачи по обороне занятых рубежей.

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Накануне российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении. После точного попадания снаряда последовал взрыв, в результате чего поднялось огненное облако.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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