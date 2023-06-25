Полиция начала проверку после ДТП с пятью машинами на парковке в Москве

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на юго-востоке Москвы, где водитель протаранил пять припаркованных машин. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В результате дорожного происшествия пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП», — сказали в столичном главке МВД.

Источник «Известий» сообщил, что ДТП устроил полицейский, в отношении него начали служебную проверку.

«Вероятнее всего, в ближайшее время он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сказал источник.

Также, по словам очевидцев, за рулем Ford, которая наехала на припаркованные автомобили, был мужчина в полицейской форме. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения и после аварии покинул место ДТП на автобусе, посадив своего приятеля на место водителя.

Инцидент произошел 25 июня на Новочеркасском бульваре в Москве. На опубликованных кадрах видно, как машина на большой скорости выполняет поворот на перекрестке, водитель не справляется с управлением и автомобиль влетает в припаркованные машины. Водители пострадавших машин вызвали на место сотрудников ДПС.