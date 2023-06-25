Молодой человек погиб при крушении воздушного шара в Великобритании

В Великобритании мужчина погиб в результате крушения воздушного шара. Трагедия произошла 25 июня в графстве Вустершир. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Полиция получила звонок о том, что воздушный шар сдулся и рухнул поблизости от дороги А449 около Обмерсли. Чрезвычайные службы прибыли на место инцидента, но, к сожалению, мужчина был признан мертвым», — говорится в сообщении.

Один из очевидцев рассказал, что аэростат рухнул с нескольких сотен метров.

«Несмотря на раннее утро, в небе было много воздушных шаров, потому что погода была ясной. Внезапно произошла вспышка, это выглядело как огненный шар, вылетевший из синего воздушного шара, и он упал, как камень. Высота была слишком большая, чтобы кто-то выжил, это было ужасно», — сообщил свидетель случившегося.

Sky News уточнил, что погибшему было примерно 20 лет.

Ранее в этот день во Франции пострадали семь человек при столкновении воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи. Инцидент произошел утром на юге страны неподалеку от коммуны Валенсоль в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Больше всех травмировался 45-летний мужчина, который управлял шаром, он получил удар током. Остальные шесть пассажиров — три женщины и трое мужчин — отделались легкими ушибами.