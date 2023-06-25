Петиция по поводу проведения референдума по целесообразности дальнейшего курса британских властей в поддержку Украины и конфронтацию с российской стороной набрала в воскресенье, 25 июня, свыше 10 тыс. подписей. На соответствующее прошение, которое парламент Соединенного королевства опубликовал на своем сайте, должно ответить правительство Великобритании.

Авторы петиции заявили, что политика Лондона в отношении РФ и Украины выливается в ущерб экономики Британии.

Инициаторы призвали правительство в ближайшие полгода провести общенациональный референдум и пересмотреть внешнеполитический курс, либо же немедленно «отказаться от экономически самоубийственных санкций против России, которые вызвали рост цен на энергетику, и многомиллиардных поставок оружия Украине».

Британцы также считают, что властям надо принять нейтралитет в отношении украинского конфликта.

По информации, которая указана на сайте правительства Великобритании, петицию уже подписали 10 089 человек, уточнила «Газета.Ru».

В настоящее время власти Великобритании поддерживают Украину и вводят против России санкции.

20 июня стало известно о критике со стороны посольства России в Лондоне последнего законопроекта британских властей, позволяющий сохранять санкции против РФ до денежной выплаты Москвой компенсации Украине, назвав этот шаг хищением чужого имущества. По словам дипломатов, эти процессы были запущены давно, а поводом для этого стала Крымская весна и начавшееся сопротивление жителей Донбасса киевскому режиму в 2014 году.

8 февраля президент общественной организации «Региональный институт политических коммуникаций» Иван Мезюхо отметил, что Великобритания использует украинский конфликт, чтобы переключить внимание с проблем в собственной армии. Он заявил, что «Лондону надо было бы озаботиться состоянием дел в собственных вооруженных силах, потому что там ситуация не самая лучшая».

В тот же день канцелярия британского премьера Риши Сунака заявила о расширении Великобританией подготовки украинских военных и начале подготовки пилотов истребителей.