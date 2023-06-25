Названа вероятная причина взрыва автомобиля на севере Москвы

Причиной взрыва автомобиля на Фестивальной улице на севере Москвы, предварительно, стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу в воскресенье, 25 июня.

«По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений выявлено, что произошел хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов. Возгорания не последовало», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время на месте работают службы города. По данным МЧС, пострадавших нет.

Также полиция выясняет обстоятельства происшествия.

О взрыве автомобиля на Фестивальной улице сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что в результате происшествия машину перевернуло на крышу.

«Известия» показывали кадры с места происшествия.