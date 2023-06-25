В ФРГ заявили о невозможности быть «в первых рядах» по поставкам истребителей Киеву

Германия не может быть «в первых рядах» по поставкам Украине истребителей F-16, потому что у нее их нет. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, чьи слова приводит журнал Der Spiegel в воскресенье, 25 июня.

«Мы здесь не в первых рядах. <…> Мы не в «коалиции» потому, что у нас нет истребителей F-16», — сказал Писториус в кулуарах партийной конференции СДПГ, прошедшей в Нижней Саксонии.

Писториус добавил, что бундесвер пользуется самолетами Eurofighter и Tornado, которые Украина не запрашивает. Он также отметил, что поддержка «коалиции» требует вложения больших ресурсов и не может быть оказана быстро, передает «Газета.Ru».

23 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выразила западным странам решительный протест из-за планов по передаче Киеву истребителей F-16, которые могут иметь на своем борту ядерные снаряды.

За день до этого бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс отметил, что решение США поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне. Он отметил, что политика Соединенных Штатов может привести планету к глобальной катастрофе.

В мае помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

Позднее, 16 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды уже летом начнут обучение украинских летчиков полетам на истребителях. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.