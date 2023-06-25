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Друг погибшего в батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения

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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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Американский предприниматель и исследователь, друг погибшего в затонувшем батискафе миллиардера и исследователя Хэмиша Хардинга Виктор Весково призывал его не погружаться к «Титанику». Об этом 24 июня Весково сообщил в интервью The Sunday Times.

«Я поговорил с Хэмишем об этом и сказал ему, что он не должен садиться в этот чертов подводный аппарат. Это был лишь вопрос времени, когда они (компания OceanGate. — Ред.) убили бы кого-то», — заявил собеседник издания.

Весково также высказывал другу опасения на тему безопасности, однако тот очень сильно хотел погрузиться к «Титанику», а этот вариант являлся единственной возможностью.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

18 июня, примерно спустя 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Его обломки нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

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