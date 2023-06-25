Водитель протаранил пять авто на парковке в Москве

В Москве водитель за рулем Ford протаранил сразу пять машин на парковке. Кадры с моментом ДТП на Новочеркасском бульваре есть в распоряжении «Известий».

На видео видно, как машина на большой скорости при повороте влетает в припаркованные авто.

Со слов очевидцев, виновник аварии был одет в полицейскую форму. Они утверждают, что после ЧП он переоделся и заперся в автомобиле.

Водители пострадавших машин вызвали на место сотрудников ДПС.

20 июня белый внедорожник протаранил трактор на перекрестке улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова на северо-западе столицы. Как рассказывал водитель внедорожника, изначально трактор стоял на месте с включенными аварийными сигналами, а потом резко решил повернуть.