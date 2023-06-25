Водитель протаранил пять авто на парковке в Москве
В Москве водитель за рулем Ford протаранил сразу пять машин на парковке. Кадры с моментом ДТП на Новочеркасском бульваре есть в распоряжении «Известий».
На видео видно, как машина на большой скорости при повороте влетает в припаркованные авто.
Со слов очевидцев, виновник аварии был одет в полицейскую форму. Они утверждают, что после ЧП он переоделся и заперся в автомобиле.
Водители пострадавших машин вызвали на место сотрудников ДПС.
20 июня белый внедорожник протаранил трактор на перекрестке улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова на северо-западе столицы. Как рассказывал водитель внедорожника, изначально трактор стоял на месте с включенными аварийными сигналами, а потом резко решил повернуть.