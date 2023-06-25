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СМИ узнали о планах МИД Израиля объявить послу Украины дипломатический выговор

The Jerusalem Post: МИД Израиля планирует вызвать посла Украины
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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer
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МИД Израиля планирует вызвать посла Украины Евгения Корнийчука для вынесения дипломатического выговора. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP) в воскресенье, 25 июня.

Уточняется, что решение об этом было принято после того, как посол раскритиковал отказ израильских властей поставлять оружие Киеву и назвал их политику «аморальной».

«МИД планирует вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука для объявления выговора после того, как посольство выступило с резким заявлением против политики Израиля», — сообщает издание.

Соответствующее заявление посольства Украины было опубликовано ранее в этот день. В нем отмечалось, что «израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией», что вызывает сожаление украинской стороны.

Отмечается, что заявления Корнийчука прозвучали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал причины, по которым Израиль не предоставляет военную помощь Украине, в интервью изданию на прошлой неделе. В нем Нетаньяху говорил об израильской гуманитарной помощи Украине, а также отметил, что для Израиля важно иметь возможность продолжать координацию с Россией.

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Интервью, о котором идет речь, было опубликовано 22 июня. Тогда Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Он указал на то, что Израиль обеспокоен тем, что системы вооружений, которые будут переданы Киеву, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.

За два дня до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать Киеву более расширенную помощь.

19 июня минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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