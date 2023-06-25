Варшавер рассказал о состоянии пострадавшей от наезда самокатчика актрисы «Ленкома»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер 25 июня прокомментировал «Известиям» новость о том, что актриса Алена Митрошина попала в больницу после наезда на нее самокатчика.

«Алена действительно попала в больницу, ехала на электросамокате, и в нее врезался другой на большой скорости. К сожалению, из-за этого диагностировали перелом челюсти. Но всё в порядке, все мы ей желаем огромного здоровья, пусть как можно скорее поправляется и продолжит радовать нас своей красотой! Очень ее ждем!» — заявил Варшавер.

О травмах Митрошиной днем ранее сообщила пресс-служба «Ленкома». В Telegram-канале сообщалось, что «несовершеннолетний юноша ехал не по правилам».