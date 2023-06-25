ЦБ России: торги на Мосбирже 26 июня пройдут в обычном режиме

Торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, будут проходить в штатном режиме, заявил в воскресенье, 25 июня, Центробанк России.

«Торги на Московской бирже в понедельник, 26.06.2023, осуществляются по режиму обычного рабочего дня», — сказано на сайте ЦБ.

Банк России выполняет все свои функции, отчетность финорганизациями подается по графику, сроки не переносятся.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сделал объявление о том, что 26 июня будет нерабочим днем. В столице, Московской и Воронежской областях всё еще сохраняется режим контртеррористической операции (КТО).