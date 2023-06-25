Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине назвали преувеличенными ожидания от контрнаступления ВСУ
Мир
Опросы показали лидерство правящей партии «Новая демократия» на выборах в Греции
Происшествия
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли женщина и ребенок
Мир
СМИ сообщили о новом телефонном разговоре Лукашенко с Путиным
Мир
Семь человек пострадали на воздушном шаре при столкновении с ЛЭП во Франции
Спорт
Россиянин Рублев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле
Происшествия
Крыша обрушилась в магазине в Калининграде
Происшествия
На Урале 36 курсантов попали в больницу с отравлением
Мир
МИД РФ сообщил о заинтересованности КНР в процветании России
Общество
Сотрудники МЧС спасли краснокнижную мягкотелую черепаху в Биробиджане
Армия
Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности РФ не в ущерб экономике
Мир
Глава МИД КНР провел переговоры с замглавы МИД России в Пекине
Общество
Умер один из авторов Конституции России Виктор Шейнис

Пассажирский автобус загорелся в Санкт-Петербурге

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023