Работодатели в Москве сами определят режим труда 26 июня

В Москве организации и индивидуальные предприниматели (ИП) сами определят режим труда в понедельник, 26 июня, объявленный нерабочим днем. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.

«Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что режим труда для сотрудников определяют сами работодатели с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений.

Ранее в этот день в Центробанке РФ сообщили, что финансовые организации должны продолжить свою работу 26 июня. Там отметили, что и торги на Московской бирже в понедельник пройдут в обычном режиме.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Кроме того, в Подмосковье, Москве и Воронежской области сохраняется режим контртеррористической операции (КТО).