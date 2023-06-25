При пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии погибли двое детей

В результате пожара в недостроенном доме в селении Нартан в Кабардино-Балкарии погибли двое детей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону в воскресенье, 25 июня.

«В 16:20 в МЧС поступило сообщение о том, что в с.п. Нартан по ул. Доловых произошел пожар в частном домовладении. По прибытии было установлено, что горит кровля недостроенного дома. <…> На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Пожар был локализован в 16:48. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Причина возгорания и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

В этот же день при пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Жебреи в Пермском крае погибли женщина и ребенок. По факту случившегося организована проверка следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по краю.