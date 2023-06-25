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Три человека погибли в ходе стрельбы в американском штате Миссури

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Фото: Global Look Press/Ken Cedeno
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Минимум трое погибли в результате стрельбы на парковке в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), еще пять пострадали, передает 25 июня телеканал ABC, ссылаясь на управление шерифа по округу.

Как он сообщил, стрельба произошла примерно 4:30 по местному времени (12:30 мск). В то время на парковке находилось много людей.

«Офицеры были вызваны для расследования сообщения о перестрелке и обнаружили трех жертв, двух мужчин и женщину, мертвыми на стоянке на улице к югу от пересечения 57-й улицы и Проспект-авеню», — говорится в материале.

Пострадавших госпитализировали с ранениями, которые не угрожают их жизни. Информации о задержаниях не поступало. Мотивы преступления пока не уточняются.

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6 июня стало известно о гибели двух человек в результате стрельбы в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния),еще 13 пострадали. Инцидент произошел в парке Монро возле театра «Альтрия» во время празднования выпускного. Нападавший открыл огонь по студентам Университета содружества Вирджинии в тот момент, когда они фотографировались.

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