Присоединение Украины к Европейскому союзу (ЕС) в настоящее время стало бы для его бюджета большим потрясением. На это указал в воскресенье, 25 июня, министр транспорта Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI.

«Вступление в ЕС страны, которая насчитывает 40 млн жителей и является крупной сельскохозяйственной державой, очевидно, станет потрясением для бюджета», — сказал Бон.

Он также указал на необходимость членов ЕС вкладываться в восстановление Украины после завершения конфликта в случае ее вступления в союз.

При этом политик подчеркнул, что для Евросоюза важно сохранять избранный геополитический курс и работать над изменением своего устройства, чтобы обеспечить возможность вступления в него желающих стран.

«Мы всегда говорили, что нужно реформировать Евросоюз, изменить подход к финансам ЕС, укрепить европейскую политику», — отметил Бон.

Ранее в этот же день вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что итальянские власти сделают всё, чтобы Украина стала членом Евросоюза ЕС, однако киевские власти для этого должны провести соответствующие реформы, чтобы страна соответствовала правилам сообщества. Говоря о том, поддерживает ли Рим вступление Киева в Североатлантический альянс, министр заявил о необходимости «постепенного пути».

22 июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский указал на то, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии отметил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также отметил, что Киев готов провести необходимые преобразования.

За день до этого испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Украина достигла некоторого прогресса в проведении реформ, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, но ей нужно принять более системные меры и обеспечить их реальную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступления страны в ЕС.