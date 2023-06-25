В Новокаховском городском округе обнаружили и уничтожили боеприпасы после ЧП на ГЭС

В Новокаховском городском округе российские военнослужащие провели инженерную разведку и уничтожили боеприпасы, которые представляли опасность после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом 25 июня сообщили в администрации региона.

Работу провели военнослужащие группировки войск «Днепр».

«По результатам разведки объекты, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью населения, уничтожены», — говорится в сообщении администрации городского округа в Telegram-канале.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Погибли 46 человек, 122 человека пострадали.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены в результате разрушения станции, уже освободились от воды.

До этого, 21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляется питание и предметы первой необходимости.

19 июня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов региона, где сейчас проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения гидроэлектростанции.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.