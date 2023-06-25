WP сообщила об осведомленности властей США о планах Пригожина еще в середине июня

Разведка Соединенных Штатов две недели назад узнала о планах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и предупредила об этом администрацию президента Джо Байдена. Об этом написала газета The Washington Post (WP) 24 июня.

После получения данных американские спецслужбы также проинформировали о них другие правительственные учреждения, включая Пентагон и конгресс, для того, чтобы власти США не оказались «застигнуты врасплох» событиями в России.

Как отмечает со своей стороны газета New York Times, американские власти не стали публиковать данные разведки для того, чтобы их не узнала российская сторона.

В тот же день газета Politico написала о том, что американские власти были вынуждены звонить своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их в связи с ситуацией, которая разворачивалась в России. По утверждению газеты, Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальника штабов ВС США Марк Милли обзванивали коллег из Европы, обсуждая тему происходящего вокруг ЧВК «Вагнер» в России.

При этом действия Пригожина фактически оправдали на Украине. В частности, это сделали начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Также поддержку руководителю ЧВК «Вагнер» выразили глава запрещенного и признанного террористическим в России «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и находящийся за рубежом Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом).