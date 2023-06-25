В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Луганска ракетами Storm Shadow
Украинские войска ударили по окраинам Луганска, по предварительным данным, крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил 25 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«Прилет был юго-западнее города Луганска. На данный момент выясняю, куда прилетело, но сразу могу предположить, что использовались уже традиционные ракеты Storm Shadow», — сказал он.
Марочко отметил, что в отличие от этих боеприпасов другие не могут долететь до города из-за отдаления от линии боевого соприкосновения.
Он также сообщил о взрывах, которые прозвучали в Луганске в 16:00. О них ранее сообщили очевидцы.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.