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В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Луганска ракетами Storm Shadow

Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Украинские войска ударили по окраинам Луганска, по предварительным данным, крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил 25 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Прилет был юго-западнее города Луганска. На данный момент выясняю, куда прилетело, но сразу могу предположить, что использовались уже традиционные ракеты Storm Shadow», — сказал он.

Марочко отметил, что в отличие от этих боеприпасов другие не могут долететь до города из-за отдаления от линии боевого соприкосновения.

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Он также сообщил о взрывах, которые прозвучали в Луганске в 16:00. О них ранее сообщили очевидцы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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