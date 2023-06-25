«Известия» показали кадры с места падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Корреспондент «Известий» показал 25 июня место падения легкомоторного самолета в Московской области.

В поселке Малино около Ступино, где потерпело крушение воздушное судно, работают сотрудники экстренных служб.

По данным «Известий», на борту самолета вместе с пилотом находилась несовершеннолетняя пассажирка —17-летняя девушка. В момент падения судна парень девушки был на аэродроме и всё видел. Следователи выясняют причину крушения.

Инцидент произошел ранее в этот день. Погибли два человека, находящихся на борту. Как сообщил источник «Известий», самолет Як-52 упал во время отработки летчиком фигур высшего пилотажа.

По данным собеседника, воздушным судном управлял чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный. Возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета (ч. 2 ст. 263 УК РФ).