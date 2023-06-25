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В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена

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Фото: ТАСС/NurPhoto/Hristo Rusev
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В болгарском городе Карнобат произошел второй за год пожар на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву. Как сообщает 25 июня радиостанция BNR, предприниматель поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.

Отмечается, что перед пожаром произошла серия взрывов. Пострадавших при ЧП нет, однако само хранилище полностью сгорело.

Расследованием происшествия занялось агентство национальной безопасности. По словам самого Гебрева, он не знает, существует ли связь между двумя пожарами.

Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами
Главный маршрут поставок проходил через Польшу

Предыдущий такой же инцидент произошел в июле 2022 года. Тогда владелец заявил о возможности умышленного подрыва или поджога. Пострадавшие склады боеприпасов были расположены на территории бывших армейских казарм.

В 2021 году газета The New York Times сообщала, что Гебрев также хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. Как тогда отмечал бизнесмен, там были старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые не предназначались для дальнейшей продажи.

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