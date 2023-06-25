Крыша обрушилась в магазине в Калининграде

В Калининграде в магазине строительных материалов «Бауцентр» обрушилась крыша. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Калининградской области в воскресенье, 25 июня.

Очевидцы в соцсетях выложили видео с места происшествия.

«В магазине «Бауцентр» по адресу: город Калининград, улица Дзержинского, 35, произошло частичное обрушение кровли», — сказали ТАСС в управлении.

Прибывшие на место происшествия установили, что обрушилось 25 кв. м кровли.

Была проведена эвакуация посетителей и персонала, пострадавших нет.

Двумя днями ранее в Краснодаре из-за пожара обрушилась крыша здания. Пожар произошел на 9-м км Ростовского шоссе. Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.