Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде

Глава отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин и его подчиненные избили генерала, бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина в Ужгороде. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в воскресенье, 25 июня.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 июня в ресторане «Три туза», где Панарин отдыхал со своими подчиненными. Во время отдыха они громко себя вели, передает издание. Там же в это время находился и Микулин, который проводил встречу с помощником депутата Верховной рады Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации.

«Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, что те громко себя ведут. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина», — приводит издание слова источника в своем Telegram-канале.

Избив генерала, контрразведчики, как утверждает источник, вывезли его в лес, «где еще раз избили, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон iPhone 14».

Отмечается, что в настоящее время контрразведчики задержаны и находятся в СИЗО. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Кировоградской области Украины по вине нетрезвого сержанта полиции произошла авария, в результате которой погибли три несовершеннолетние девушки, еще два человека в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Эксплуатация транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшая смерть потерпевшего».