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В США сотрудника аэропорта засосало в двигатель самолета

В США работник аэропорта погиб после того, как его засосало в реактивный двигатель борта
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Фото: commons.wikimedia.org/Superlangzaam
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Работника международного аэропорта Сан-Антонио в США засосало в реактивный двигатель самолета компании Delta Air Lines, передает 25 июня телеканал Fox News.

Сотрудник компании Unifi Aviation занимался обслуживанием бортов на территории аэропорта. Он подошел к самолету, прибывшему из Лос-Анджелеса, в котором был сломан один из двигателей. В ходе ремонтных работ двигатель заработал, и рабочего засосало в него.

На место прибыли спасатели, но они уже не смогли помочь пострадавшему.

«Unifi Aviation глубоко опечалена потерей нашего сотрудника в международном аэропорту Сан-Антонио во время трагического инцидента поздно вечером в пятницу, 23 июня 2023 года (утром 24 июня по мск. — Ред.). <…> Из нашего первоначального расследования этот инцидент не был связан с операционными процессами, процедурами и политиками безопасности Unifi», — сказано в заявлении компании.

Сейчас проводится расследование трагедии.

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31 декабря 2022 года сотрудника аэропорта Монтгомери в американском штате Алабама засосало в турбину самолета регионального перевозчика American Airlines. В тот момент борт Embraer E175 рейса 3408 был припаркован у выхода на посадку после прибытия из Далласа. Мужчина скончался. После случившегося аэропорт временно закрыли.

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