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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

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Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видеокадры опубликовало 25 июня Минобороны России.

Отмечается, что экипаж вертолета обнаружил передвижение украинской военной техники и уничтожил бронеобъект управляемой ракетой.

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Ранее, 25 июня, военное ведомство РФ показало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на купянском направлении. В результате удара из высокоточного оружия позиции боевиков и боеприпасы были полностью ликвидированы.

24 июня Минобороны РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Экипаж разведывательно-ударного воздушного судна уничтожил танк украинских войск ударом направляемой ракеты на южнодонецком направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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